Rahvusmeeskond otsib Tšehhi vastu stabiilsust ja tahab vältida meeskondlikku lagunemist

Eesti meeskonna peatreener Alar Rikberg rääkis, et tšehhide vastu edu saavutamiseks peab näitama stabiilsemat esitust. „Eelmine kohtumine näitas, et kui meil mäng jookseb, oleme võimelised nendega võrdselt mängima. Esimeses ja neljandas geimis oli omajagu kvaliteetset võrkpalli. Olime mängus sees siis, kui meie agressiivne serv toimis. Sarnaselt Soome kohtumisega toimus aga ise surve alla jäädes meeskondlik lagunemine, sisse tulid omavead ja tegime vastasele kingitusi. Nüüd tuleks hakata otsima stabiilsust läbi mängu,“ vaatas juhendaja tagasi.

Korduskohtumise eel on Eesti koondise peatreener lootusrikas, et vähemalt ühel positsioonil on oodata täiendust.

„Laupäevani on veel aega ja mitu trenni ees ootamas, et kooseisuga katsetada. Aga nurgas on valik märgatavalt laiem, sest trennis on nii Märt Tammearu kui Martti Juhkami. Märdiga tegeleme muidugi väga ettevaatlikult, aga lootust on. Sidemängijate osas peame veel otsustama, kellega alustada, oleme proovinud nii ja naa, seal on veel proovimise kohti. Murekoht on diagonaal, sest Markus Uuskari ei saa selja tõttu veel kaasa teha ja peame välja mõtlema, kes vajadusel Kordase kõrval teine diagonaal on,“ selgitas peatreener, kes avalikustab meeskonna koosseisu reedel.