DELFI PARIISIS | Kas eestlasest võib saada Prantsusmaa lahtiste pallilaps? Teoreetiliselt küll

Roland Garrosi pallilaste mänedžer Valentin Marc (28) näis French Openi põhiturniiri avapäeval intervjuule tulles pisut väsinud, sest selja taga oli ikkagi pikk kvalifikatsiooninädal, kuid ütles, et naudib oma tööd täiel rinnal, sest niipea kui lapsed kella 8.30-ks kohale jõuavad ja askeldamine nendega pihta hakkab, saab väsimus justkui peoga pühitud.

„Nad on niivõrd energilised. Isegi kui tuled hommikul veidi väsinuna tööle, annavad nad sulle piisavalt energiat, et sellega päev mööda saata,“ rääkis Valentin Delfile ja Eesti Päevalehele Philippe-Chatrieri ja Suzanne-Lengleni areeni vahel asutate väiksemate väljakute alla ehitatud kontoris (mina kutsun neid katakombideks, sest sellest koridoride rägastikust moodustub justkui teine keskus – G.L.), kus pallilaste osakonnale on eraldatud omaette ruumid. Seal toimub pallilaste teeninduse koordineerimine ning samades ruumides ja koridorides viibivad lapsed puhkeajal. Pilti ajakirjanikul seal kahjuks teha ei lubata.