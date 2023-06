INTERVJUU | Aivar Pohlak Superliigast: Euroopa Kohtu otsusest sõltub Euroopa ja Eesti spordi tulevik

Praegu on kaasus Euroopa Jalgpalli Liit UEFA vs Superliiga jõudnud Euroopa Kohtusse, kes peab otsustama, kas UEFA võib keelata suurklubidel oma sarja loomise või mitte. Tänaste teadete kohaselt on Juventus justkui vabatahtlikult projektist taandumas. Samas ei ole idee Superliigast kuhugi kadunud. Delfi Sport uuris Eesti Jalgpalli Liidu presidendilt Aivar Pohlakult, mis seis Superliigaga praegu on ja mida selle loomine Eestile tähendaks.