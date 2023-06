„Asfaldilt metsaradadele“: Eesti jalgrattaspordi ajalugu muutnud võistlus tähistab 25. aastapäeva

7. juuni sõit startis Aegviidus endises TPI spordibaasi juurest ja kokku said igati kena rattasõidu päeva enam kui 400 inimest. Meeste põhiklassis võitis Alges Maasikmets Sigvard Kuke ja Urmas Välbe ees, naiste parim oli aga Maaris Meier. Pereklassi 10 km raja läbis 22 peret ja lastele korraldatud sõidus 1,5 km rajal, vigursõidus ning aeglussõidus tegi kaasa 82 last.

Nüüd – veerandsada aastat hiljem , kui rattasõite on igas Eestimaa kandis ja igat masti, siis on ehk paslik märkida, et maastikusõitude buum pole vaibunud. Are Altraja sõnul jätkub positiivne trend ka maastikurataste omandamisel – nii et kunagi algatatud suund püsib ikka sama – Asfaldilt metsaradadele !