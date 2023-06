Eesti - Belgia mängu eel esinev Stefan: tänu jalgpallile saime Armeenias naabripoistega paremateks sõpradeks

Stefan Airapetjan, esinejanimega Stefan, on Armeenia päritolu Viljandis sündinud Eesti laulja ja laulukirjutaja. Noorena lauluvõistlustel poodiumikohte saavutanud Stefan sai laiemale avalikkusele tuntuks tänu 2018. aasta Eesti Laulu võistlusele. 2022. aastal võitis Stefan Eesti Laulu vesternist inspireeritud looga „Hope“, millega esindas Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel Torinos.

Stefan ütleb, et jalgpallil oli tema lapsepõlves oluline roll. „Igal suvel viis isa meid Armeeniasse, kus me mängisime poistega maja hoovis päevast päeva jalgpalli. Meil olid omad võistlused, mille võitja sai kogu au ja kuulsuse. Need hetked tegid meie lapsepõlve väga lõbusaks ja tänu jalgpallile saime naabripoistega paremateks sõpradeks,“ ütles Stefan.