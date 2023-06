Robert Virves vahetab kaardilugejat ja ootab edasiminekut: Portugal oli mannetu, Sardiinia veidi parem

Mullu juunioride maailmameistriks kroonitud Robert Virves astus tänavusel hooajal sammu edasi ja kihutab Ford Fiesta Rally2 autoga WRC2 klassis. Ta on osalenud kolmel MM-rallil ja kahel väiksemal võistlusel, ent väga head esitust pole suutnud veel teha. Ainult kuivade arvude põhjal ei saa aga järeldusi teha. Pärast pühapäeval Sardiinias lõppenud MM-rallit sõnas Saaremaalt pärit Virves, et senisega võrreldes on tehtud asjalik samm edasi.