Kümnevõistlusel on oht muutuda kaheksavõistluseks. Kas naisliikumine päästab Eesti kultusala?

Põhjanaabrite kergejõustikueksperdid tõdesid äsja, et ala katusorganisatsioon World Athletics võib järgmisena ette võtta mitmevõistluse. Loogiline oleks, et võrdsust silmas pidades hakkaksid naised kümnevõistlejaiks. Ent siin on üks probleem – nende võistlusprogramm pikeneks viie tunni võrra ja see pole meeltmööda ROK-ile, kes tahab ajakava hoopis kärpida. See oligi üks põhjus, miks tuleva aasta Pariisi olümpial pole kavas meeste ja naiste 35 km käimist, vaid käimise segateade sama pikal distantsil.

Just käimisdistantside ajas muutumine teeb ärevaks kümnevõistlusefännid, sest nüüd ei ole ainult üks kergejõustikuala meestele ja naistele sama – mitmevõistlus. Ühed pistavad rinda kümnel, teised seitsmel alal. Säärane ebaõiglus on eelkõige jäänud silma rahvusvahelisele olümpiakomiteele ( ROK ), kes ajab erilise innuga võrdsust taga.

Ka spordialade kuninganna kergejõustik tahab ajaga kaasas käia ja on samuti muutumises. Kui jooksudistantsidel valitses juba ammu võrdsus, siis käimises pikalt mitte. Mehed jagasid medaleid nii 20 kui ka 50 km distantsil, naised ainult lühemal võistlusmaal. 2017. aasta Londoni MM-il saabus lõpuks pariteet, õrnem sugu sai samuti õiguse kõndida poolsada kilomeetrit, ent starti tuli ainult seitse naist, kellest lõpetas ajalimiidi piires kõigest neli. Pärast Doha MM-i, kus naiskäijad finišeerisid 50 km distantsil mitmeminutiliste vahedega, inimkatsed lõpetati. Sellega sai otsa ka 1932. aasta olümpiamängudest kavas olnud kuulus meeste 50 km käimine ja see asendati 35 km distantsiga. Ehk kui naistele käib võistlusmaa üle jõu, tuleb meesteltki kilomeetreid kärpida, sest valitsema peab võrdsus.

Nüüdisaegne (spordi)maailm peab olema võrdne. Aga ei ole. Olümpiamängude kavas olevatest aladest on iluvõimlemine ja kujundujumine pelgalt naistele, ent ega mehed sinna väga tükigi. Nõudlikud on pigem naised, kes ei määratle end enam õrnema soona ja nõuavad meestega võrdseid õigusi. Ja (spordi)maailm tuleb neile vastu.

Ent üks asi on ajavõit, teine aga see, kuidas saavad naised kümnevõistlusega hakkama, kui juba mehed on pärast kahepäevast pingutust 1500 m jooksu finišis üsna koomas. Lisaks on need alad, mis naistel juurde tuleksid, eelkõige teivashüpe ja kettaheide, väga tehnilised. Kui kogenud seitsmevõistleja pole varem teivast hüpanud, siis on kahtlane, kas ta ala üldse omandab.

Tegelikult on teemat juba käsitletud – 2016. aastal arutasid Euroopa kergejõustikuliidu juhid, kuidas võrdsust majja tuua, ja kompromissina toodi esile kaheksavõistlus nii meestele kui ka naistele. Ehk siis kümnevõistlusest visatakse välja teivashüpe ja kettaheide ning alles jääksid 100, 400 ja 1500 m jooks, tõkkesprint (100 ja 110 m), kaugus- ja kõrgushüpe, kuulitõuge ja odavise. Toona jäi plaan õnneks kalevi alla, kuid nüüd on käsil uus aeg.

Eesti spordifännidele oleks tõenäoliselt katastroof, kui meie kultusala kümnevõistlus läbiks kärpekäärid. Kaheksavõistlus poleks enam see... Aga õnneks pole päästekomando kaugel, kusjuures päästjad on õrnemast soost. Nimelt levib naiskergejõusiklaste seas liikumine „Let women decathlon!“ ehk „Lubage naistel kümnevõistelda!“, mille avaldatud petitsioon on kogunud praeguseks üle 20 000 allkirja.

Naiste kümnevõistluse eestkõneleja Becca Peter selgitas, et asi on just võrdõiguslikkuses. „Kui kümnevõistlejaid peetakse kõige kõvemateks kergejõustiklasteks, siis naised sellele nimetusele ei pretendeeri, sest teevad ainult seitset ala,“ tõdes Peter. „See saadab meile sõnumi, et oleme kehvemad kui mehed.“

Teivashüppe olümpiavõitja ameeriklanna Stacy Dragila lisas, et seitsmevõistlus on liiga lihtne. „See tuleb muuta kümnevõistluseks ja lisada kaks tehnilist ala. Naised hätta ei jääks,“ oli ta veendunud.

Ma ei usu, et kümnevõistlus kaob, pigem lisatakse naistele kolm ala. Erki Nool