„Piinlik“,“metsik“,“austamatu“: Pariisi fännid on kriitikarahe all

Pariisi publik on alati olnud häälekas ja erinenud teiste suure slämmi turniiride publikust, aga tänavu on mindud üle piiri. Mis on selle põhjus?

Kaks esimest põhjust on üsna lihtsad. Ilm on sel aastal olnud fantastiline – kes ei tahaks ilusa päikeselise ilmaga värskes õhus aega veeta. Teiseks on õlu vabamalt ja suuremates kogustes kättesaadavam kui tavaliselt. Fännialale on paigaldatud rohelt õlleautomaate ja väljakute ääres jalutavad seljakottidega õllemüüjad. Kes ei tahaks kuuma ilmaga karget värskendust!