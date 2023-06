Parimad tsitaadid. Jalgpall jääb Zlatan Ibrahimovići spordist taandumisega vaesemaks

41-aastaselt jalgpallisaapad varna riputanud Rootsi staar Ibrahimović võitis klubijalgpallis sisuliselt kõik võimaliku. Puudu jäi ainult Meistrite liiga trofee. Tippajal võrreldi teda nii Lionel Messi kui ka Cristiano Ronaldoga. Ibrahimović on ilmselt viimase paarikümne aasta Põhjamaade kõige kuulsam sportlane. Rootsi ajalehed on saatnud nii Milanosse, Pariisi kui ka Barcelonasse erikorrespondente, et kirjutada uudiseid ainult Ibrahimovićist. Sportlike saavutuste kõrval on aastaid kõneainet pakkunud vutiässa sõnavõtud. Just iseloom ja sõnavõtud tegid temast kellegi, keda inimesed kas armastasid või vihkasid.