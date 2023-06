Transsoolist sportlast ei lubatud võistlema: spordiala ei sobi kokku sooidentiteediga

“Transsoolisel sportlasel on võimalik rahvastiku infosüsteemis registreeritud soo esindajana võistelda oma spordialal avalduse menetlemise ajal, mis võtab aega umbes kuu. Olukord on siiski keeruline, sest sportlane peab võistlema sarjas, mis tema sooidentiteediga parimal moel kokku ei sobi,“ põhjendas juhatus transmehe mitte võistlema lubamist.

Kuna avalduse läbivaatamise aeg on kuni 30 päeva, siis leidis juhatus, et tehtud otsus on mõistlik mõlema osapoole suhtes.

„Tulenevalt avalduse lühikesest menetlemisajast ja asjaolust, et taotlust on võimalik esitada ka väljaspool spordiala võistlushooaega, arvame, et tehtud otsus on igati mõistlik,“ seisis nende avalduses.