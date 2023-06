17-aastane Nora Lember unistab karjäärist välismaal. „ Äge oli treenida mängijatega, keda Instagramis aastaid jälginud olen!“

See oli väga teistsugune, sellepärast, et tase oli ikka väga-väga kõrge. Tiimi korraldus, rahastus ja kõik oli nii palju parem. See oli täiesti teine kogemus. See oli väga-väga äge!

Rannavõrkpall oli minu jaoks võib-olla natuke igavam. Mulle meeldib just see, et on palju inimesi tiimis ja on palju kaaslasi, kellele saab toetuda. Kuna ma alustasin saalivõrkpalliga ja rannavõrkpall oli pigem hobi, siis oli saalivõrkpall kindel valik.

Sündisin Saaremaal. Terve mu pere on Saaremaalt pärit, aga ma kolisin väiksena Viimsisse. Kõik suved veetsin Saaremaal, nii et mul lapsepõlv möödus vabas õhus ja oli selline mänguline, eriti toas ei istunud. Väga tore lapsepõlv oli.

Väga hästi. Kõik olid väga toetavad. Osad ikka on väljaku peal nõudlikumad, aga meil kehtib põhimõte, et kõik mis on väljakul, jääb väljakule. Väljaku kõrval on kõik väga toetavad ja just kooli küsimuses ka. Meil oli mitu õhtut, kus kõik lihtsalt kogunesid ühte tuppa ja täiskasvanud aitasid meid kooliga. Nad nägid ka, kui stressis me olime. Meil on ikka pigem väga toetav õhkkond seal.

Õppimisega. Ma üritan ikka kooli ka hästi ära lõpetada selle kõrvalt. Meil algas koondiselaager juba aprilli viimasest nädalast ja tegelikult alles juuni keskel lõpeb kool, nii et ma pean kõik distantsilt tegema ja see pole kõige kergem. Osad õpetajad ei ole väga vastutulelikud ka. Teised noored teevad ka kooli koondise kõrvalt, nii et see on ikka päris raske mentaalselt. Kui näiteks trennis läheb midagi halvasti või halb trenn on, siis on väga-väga-väga-väga raske pärast õppimisele keskenduda või siis, kui just õppimises läheb halvasti ja mingi tähtis trenn tuleb, siis on jälle seal raske keskenduda. See on mentaalselt päris kurnav.

Kuidas sulle praegune koondise õhkkond meeldib? Kuidas te omavahel läbi saate?

Me saame kõigiga väga hästi läbi. Praegu on väga hea õhkkond. Meil on kõik väga toetavad ja aitavadki, kui on väljakul midagi, millest ei saa aru, siis vanemad ikka aitavad. Me oleme ka õhtul üksteise tubades külakuhjas seal ja vaatame mingeid sarju, mängime lauamänge. Meil on väga tore praegu.

„Olin telekast ikka vaadanud naiste koondise mänge. Ise sinna punti pääsemine oli natuke sürreaalne tunne.“

Käimas on ka Euroopa Hõbeliiga. Mis on koondise eesmärk? Olen aru saanud, et eesmärk on ikkagi võita.

Jah. Kohe esimestel koosolekutel, kui peatreener meiega rääkis, oli ikkagi põhieesmärk sel aastal Hõbeliiga võita ja saada Kuldliigasse. Hõbeliiga on ikkagi kõige madalam liiga ja meil on sel aastal ka head võimalused, et võita.

On see eesmärk reaalne?

Minu meelest küll. Trennides tuleb kõigil väga hästi välja, mängupilt on päris hea. Selles suhtes on alagrupid ka hästi jaotatud, et minu meelest on küll võimalik.

Augustis on Tallinnas ka Euroopa meistrivõistluste alagrupimängud. Kas seal on samuti eesmärk võita, alagrupist edasi saada?

No muidugi! Eesmärk on alati ja tegelikult on eesmärk ka ikkagi parimat mängu mängida. Meie peatreener alati rõhutab ka, et ei pea alati võitma. Muidugi on võit tähtis, aga kui kaotus tuleb meie parima mänguga, siis las nii olla.

Kui reaalne tundub sealt edasi saada?

Lootus sureb viimasena. Meil on tugevad riigid vastas. Üritame oma parimat mängu näidata ja üritame edasi saada.

Mida peaks üks noor tegema, kes tahaks ka koondisesse jõuda?

Seda peab väga-väga tahtma. Palju on suhtumises kinni. Sa pead ikka väga-väga palju pingutama, tahtma ja näitama, et sa tahad seal koondises olla. Et sinna saada, ei piisa sellest, et oled ainult füüsiliselt treeningutel kohal, vaid sa pead ka mõttega asjas sees olema.

Kui raske on koondisesse saada?