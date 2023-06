Tuhkatriinulugu | „Ma ei uskunud, et minust saab proff ja mängin Meistrite liiga finaalis“

John Stones rääkis Meistrite liiga finaali eel, et tema senine karjäär on ületanud kõik ootused. Nüüd on ta millegi suure lävel - Meistrite liiga tiitel, millest poleks 29-aastane inglane kunagi suutnud undki näha.

„Ma poleks kunagi arvanud, et minust saab professionaal, rääkimata Inglismaa koondises ja Premier League'is mängimisest ning selle võitmisest. Ma ei suuda kõike toimuvat sõnadesse panna,“ rääkis Stones Inglismaa meediale.

Stones on ka varem Euroopa ihaldatuima klubisarja finaalis mänginud, kuid 2021. aasta kevadel tunnistati tiitlimatšis Londoni Chelsea paremust. Laupäeval Istanbulis avaneb inglasel võimalus vigade paranduseks.

„Me polnud võistkonnana sellises olukorras varem olnud. Kaotada oli meeletult valus ja see tegi meile pikalt haige. See tunne on sinuga pikalt ja see on miski, mida ma ei soovi enam kogeda,“ analüüsis Stones 2021. aasta kaotust.

Ta jätkas: „Oleme laupäevasele finaalile vastu minnes tunduvalt rahulikumad ja enesekindlamad. Teame, et peame uskuma endasse. Finaalis on palju tegureid, mis rolli mängivad.“

Hispaanlase Pep Guardiola juhedataval Manchester Cityl on seljataga suurepärane hooaeg. Võidetud on nii Inglismaa meistritiitel kui FA karikas. Nüüd ollakse ajaloolise kolmiku lävel, millega on Inglismaal hakkama saanud varasemalt vaid Manchester United 1999. aastal.

Meistrite liiga finaal Manchester City ja Milano Interi vahel toimub laupäeval Istanbulis. Kohtumise avavile antakse Eesti aja järgi 22.00.