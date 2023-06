„Vormel-1 on nali!“ IndyCari piloot pilkas kuninglikku sarja

Samuti tunneb Will Power kaasa sõitjatele, kes ei suuda F1-sarjas Red Bulli ülemvõimule konkurentsi pakkuda.

Enne IndyCari Detroidi Grand Prix´d jagas Power muljeid NBC Sportsile: „See on nii raske ja hämmastav spordiala. See on maailma raskeim ja inimesed peavad seda teadma, eriti võrreldes F1-ga.“

„Vormel-1 võidusõit on üks suur nali. Sarjas on hämmastavad piloodid ja mul on nendest kahju. Nad ei saa tunda rahulolu, mida meie saame. IndyCar on konkurentsi poolest tipptase ja igatpidi F1-st üle,“ avaldas Power arvamust.

Ta jätkas: „Ma arvan, et vormel 1 oleks palju huvitavam, kui neil oleks selline masin nagu on IndyCar. Ma armastan selle tehnoloogiat ja tootjapoolset poolt. Ma arvan, et see on fantastiline.“

Vormel 1 MM-sarjas on tänavune hooaeg olnud täielik Red Bulli ülemvõim ja see on ka üks põhjus, miks austraallase sõnul sari igav on.

„Enne igat Grand Prix´d tead, et Max Verstappen võidab, kui just midagi valesti ei lähe.“

„Kujutage ette, et olete esimest aastat sarjas sõitev kutt ja sõidate etapi võidule. See on võimalik IndyCaris, aga mitte Vormel 1-s. Seda oleks tõesti lahe näha, aga sealse poliitikaga ei juhtu seda kunagi,“ oli Power kindlal seisukohal.