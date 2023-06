Rally Estonia korraldab reedel Tallinnas publikule avatud pressikonverentsi

„Meil on suur rõõm juba neljandat aastat järjest korraldada siin väikeses, kuid innovaatilises Eestis autoralli maailmameistrivõistluste etappi, mis toob Tartu, Jõgevamaa ja Lõuna-Eesti teedele võistlema kõik maailma tipud. Oleme andnud endast parima, et tuua taaskord pealtvaatajate ja sõitjateni nii mõndagi uut, kuid teisalt jätkame ka juba mitmeid pikaajalisi traditsioone. Suurejooneline stardi-ja finišipoodium leiab taas aset Tartu kesklinnas, Raekoja platsil ning Eesti Rahva Muuseumi külje all paikneb Service Park ja EXPO ala, mis hõlmab uudset kontseptsiooni. Võistlustrassil on kiiruskatseid 21, ent nende seas nii mõndagi uut,“ seisab kirjas ürituse tutvustuses.