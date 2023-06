Rallimaailma tagauks avaneb. Kellega peab maailmameister Rovanperä läbirääkimisi, mida ja millist palka nõuab?

* Teiseks on sõitja jaoks tähtis, millisel määral ja kui suurelt saab ta eksponeerida erasponsoreid, kellelt tulev raha läheb otse sõitja taskusse. Jouhki kinnitas, et ükski tema hoolealune, ka mitte neljakordne maailmameister Tommi Mäkinen pole iial teeninud raha hetkeväärtust arvestades personaalsetelt toetajatelt nii suuri summasid kui Rovanperä praegu. Seega mida suurema reklaamipinna sõitja välja kaupleb, seda rikkamaks ta saab.

* Lepingus on punktid, mida sõitja võib vabal ajal teha ja mida mitte. See on Rovanperä jaoks erakordselt oluline. Nimelt lööb ta tänavu kaasa Euroopa driftisarjas ega soovi kõrvalalast loobuda. Rallitiimil pole seevastu just heameel, et nende staar, kes võitleb MM-tiitli eest, seab tervise ja elu ohtu.