Ralliässad muretsevad WRC tuleviku pärast. Elfyn Evans: sellist kohtumist pole meil varem olnud

Mitmed sõitjad on meedias varasemalt WRC sarja praegust olukorda kritiseerinud. „Ma arvan, et kõik on hakanud üha enam nõustuma, et kogu WRC sari peab tõsiselt muutuma, sest hetkel läheb kõik allamäge,“ sõnas näiteks kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier hiljuti DirtFishile.

„Nagu Thierry [Neuville] ütles, siis WRC ei huvita enam kedagi ja mina valisin juba tükk aega tagasi ralli asemel perekonna. Tiitlid ei lähe mulle enam samuti väga korda ja sellel on mitmeid põhjuseid.“

Ogier oli üks paljudest sõitjatest, kes möödunud nädalal Sardiinias suurest kohtumisest osa võttis, mille eestvedajaks oli FIA (rahvusvaheline autoliit - K.R.) sõitjate komisjoni asepresident, autoralli maailmameister Petter Solberg. DirtFishi teatel teemasid, millest rääkida, jagus ning kohtumine kestis pikalt.

Solberg jäi üritusega rahule. „Pärast sõitjate komisjoniga liitumist tahtsin saada aru võistlejate tunnetest seoses WRC-ga. Rääkisin sellest Andrew Wheatleyga (FIA rallidirektor - K.R.) ning töötasime esimese ametliku kohtumise kallal,“ jutustas Solberg, kelle sõnul oli tegu väga avatud kohtumisega, kus sai nii WRC kui WRC2 sõitjatelt head tagasisidet.

Solberg lisas, et saadab peagi sõitjatele ning kaardilugejatele eraldi kirja, kus palub kõikidelt tagasisidet WRC praeguse seisu ning tulevikuideede osas.

„Ruumis lendas häid ideid ringi. Mõnele neist peaksid inimesed kiiremini reageerima, mõne teemaga on ehk veidi rohkem aega,“ rääkis DirtFishile Hyundai sõitja Esapekka Lappi. „Häid ideid tuli kindlasti.“

Soomlasega nõustus Toyotas võistlev Elfyn Evans. „See oli hea. Meil polegi sellist kohtumist varem olnud. Hea, et Petter on võtnud initsiatiivi ja pingutas selle kohtumise nimel,“ rääkis waleslane. „Mis on väga huvitav ja tegelik võtmekoht, on see, mis nüüd edasi saab. Väga hea oli pidada üks positiivne kohtumine, kus oli palju positiivseid ideid, aga suur küsimus on, kuidas me nüüd edasi liigume.“