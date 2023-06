NBA fänn Genka finaalseeriast: Butler ja Miami Heat on nagu meemägrad. Nad tulevad meistriks

Üheski minu stsenaariumis neid tiime finaalis ei olnud. Kuigi enne poolfinaale ennustasin, et Miami Heat läheb edasi nii, et Jimmy Butler paneb seitsmendas mängus buzzerbeateri (viimase sekundi viske - toim.). Miami võitiski Boston Celticsit 4 : 3 ja buzzerbeater pandi kuuendas mängus. Päris hästi panin. Ei, sest teises paaris ennustasin Lakersi võitu, kes polnud märtsist alates kodus ühtegi mängu kaotanud ja oli väga hoos. 0 : 4 ja LeBron James sai endale uue hüüdnime LeSweep James. Ja sellega võiks ametlikult lõpetada ka jutu, et kes on kõvem – Jordan või LeSweep. Minu jaoks on see kogu aeg selge olnud. Aga okei. Ootan ikkagi, et LeBron paneb järgmine hooaeg kõvasid numbreid, sest ta on ikkagi väga hea mängija.

Kuid asja juurde. Seis finaalis Denver Nuggetsi ja Miami Heati vahel on 1 : 1. Nikola Jokic on MVP ja liiga parim mängija. Lisaks lahke ka, kuna andis sel aastal MVP auhinna Joel Embiidile. Nuggets võidab kõiki ja nende mäng on ilus ja loov, kõrge korvpalli IQ-ga. Esimene mäng võideti suhteliselt kindlalt. Aga mitte sellepärast, et Nuggets ülihästi mängis, vaid sellepärast, et Miami mängis alla oma taseme.

Miami aga näitas seerias Bostoni vastu, et nad on sats, kes tuleb ka kõige suurema veoauto alt välja. Võib-olla te olete näinud National Geographicu pealt dokke meemägrast. Meemäger on selline 80 cm pikkune kärplane, kes elab Aafrikas. Vaatamata suhteliselt väikesele kasvule astub ta vastu lõvidele ja leopardidele. Õigemini need ei taha temaga eriti tegemist teha, sest tegemist on liiga sitke olendiga. Vot minu silmis on Jimmy Butler ja Miami Heat nagu meemägrad: ebamugavad ja isegi kui neid kobrana salvad, võtavad nad end mingi hetk kokku ja hammustavad sind valusalt vastu.

Mis siis kokkuvõtteks. Mulle meenutab see finaal mõningal määral 2004. aasta finaali Pistonsi ja Lakersi vahel. Pistonsis polnud super-superstaare, aga nad olid Tiim. Vastas olid Lakersi ridades supernimed: Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Karl Malone ja Eestiski käinud Gary Payton. Hetkel esindab nende nelja mehe tugevusi üks mees – Nikola Jokic. Kuid Pistons võitis 4 : 1. Ja Heat on nagu Pistons. Ehk kuigi ma seda väga ei taha, siis pakun, et Miamist saab meister. Loodan, et ma eksin.