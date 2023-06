Thomas Häberli: soovime Belgia vastu võtta maksimumi

Häberli sõnul võetakse valikturniiril üks mäng korraga. „Esimesena kohtume võõrsil Aserbaidžaaniga, kes on raske vastane. Nende koondis koosneb suuresti koduliiga mängijatest, kuid riigi parim klubi Qarabağ tegi suurepärase hooaja Euroopas – just sellest klubist tulevad paljud Aserbaidžaani koondislased. Neil on meeletult kvaliteeti, kuid oleme selleks valmis,“ analüüsis šveitslane esimest vastast.

Ta jätkas: „Kolm päeva hiljem Belgia vastu läheme väljakule sooviga võtta maksimum, vastasel juhul pole üldse mõtet jalgpalli mängida. Teame, et see saab olema keeruline ülesanne, kuid olen kuulnud, et inimeste huvi Belgia matši vastu on meeldivalt suur. Tegemist on aasta esimese kodumänguga, milles koondis vajab publiku tuge. Ootame seda väga.“