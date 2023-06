Latvalal on tiimikäskudega esikoha käest andnud Lappist kahju: Toyotas seda poleks juhtunud

Sardiinia ralli laupäeval sõitis Toyota äss Sebastien Ogier liidrikohal olles teelt välja. Kuna seejärel olid etapil esimesel kahel kohal Hyundaid, siis Esapekka Lappi enam võidu sõita ei tohtinud ning ta loovutas esikoha Thierry Neuville'ile. Soome piloot oli nii laupäeva õhtul kui ka pühapäeval ilmselgelt näost ära ja nördinud.

Latvala sai kaasmaalasest aru. „Meil ​​on Toyotas poliitika, et tiimikäsklusi me ei anna. Seda kasutaksime viimase abinõuna ainult juhul, kui viimasel etapil aitaks see kindlustada tootjate meistritiitli,“ kinnitas Latvala põhjanaabrite rahvusringhäälingule. „Tiimikäsklused hakkavad sõitjad seest sööma. On oht, et see mõjutab inimest halvasti ja halvab ka tema edasisi sooritusi.“

Latvala on varem olnud nii-öelda Lappi rollis, sest 2010. aastal leppis M-Sport hooaja eel kokku, et Mikko Hirvonen on tiimi esinumber ja Latvala teine viiul. Hiljem Volkswagenis ega Toyotas Latvala sõitjana sama asjaga kokku ei puutunud.

„Kui saad sellise kõne, siis see on kurb hetk. See halvab. Iseasi on muidugi see, kui rollid on hooaja alguses kokku lepitud. Siis saad sellele teise nurga alt mõelda. Kui seda kokkulepet varem pole, siis on seda väga raske alla neelata. Kuid see on töö ja ülemusi tuleb kuulata,“ selgitas Latvala.

Pühapäevad on igavad, kuid kiiret lahendust pole

Sardiinia ralli oli järjekordne etapp, kus pühapäeval säilitasid kõik piloodid punktikatseks rehve ja sisulist võidusõitu ei toimunud. Kalle Rovanperä ütles ühe kiiruskatse finišis, et pühapäeva hommikud on lollakad ning tal on fännidest kahju. Valitseva maailmameistri meelest aitaks natuke asja leevendada see, kui enne punktikatset saaks rehve vahetada. Selline võimalus tuleb näiteks Soome etapil.

Latvala silmis see suurt midagi ei muuda. „Jah, see natuke aitab, aga asi on konkurentsi puuduses. Isegi värskemate rehvidega poleks sõitjad kuigi palju kiiremini liikunud. Polnud ühtegi omavahel võitlevat paari. Sama olukord oli ka eelmisel etapil Portugalis,“ märkis Latvala.

Tiimipealiku sõnul saaks olukorra päästa suurem konkurents. „Meeskondi ja masinaid peaks olema rohkem, sellega tekiksid ka võitluspaarid. See on suurim probleem. Peame mõtlema uute autotootjate kaasamisele ja kulude vähendamisele. Põhimõtteliselt nii saaks olukorda parandada,“ nentis Latvala, et kiireid häid lahendusi olukorras pole.