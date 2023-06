Püssi all olev endine Ukraina tennisist Sabalenkale: hale valetaja, nagu sa alati oled olnud!

Viimase väite on värskelt maatasa teinud endine maailma 31. reket Sergei Stahhovski, kes tsiteeris esmalt Sabalenka meediale edastatud avaldust: „Tean, et pean meediale aru andma ka teemadel, mis ei puuduta tennist ega mu matše, kuid kolmapäeval ei tundnud ma end pressikonverentsil turvaliselt. Ma peaksin tundma end intervjuusid andes turvaliselt. Oma vaimse tervise ja heaolu huvides olen otsustanud end sellest olukorrast taandada.“

Stahhovski kommenteeris: „Sajad tuhanded lapsed ei tunne end Valgevene pärast turvaliselt... Tuhanded on kaotanud elu... Kui sa ütled, et „ei tunne end pressiruumis turvaliselt“, oled sa hale valetaja, nagu sa seda alati oled olnud.“

„Mul on nende etteastete osas ainult positiivsed tunded. Tippsportlased peaksidki rääkima, hoidma Ukraina lippu kõrgel, kõnelema 404 (vältimaks Venemaa riigi nime, kasutab Stahhovski just sellist tähist - G.L.) riigi sõjakuritegudest ning survestama ka pressi küsima 404 riigi sportlastelt ebamugavaid küsimusi (Aitäh, Marta Kostjuk!). Tänan ka sõbralikke riike nende toetuse eest. Ärgem lõpetagem!“ ütles Stahhovski.

„Leian, et see on vale ning selle otsuseni viinud teod on ebaprofessionaalsed. Küsigem juristidelt selliste otsuste õigsuse kohta, mitte ärgem kiitkem takka! Seda, kui palju on meie sportlased teinud rahvusvahelisel areenil Ukraina toetuseks, ei suuda keegi teist kokku lugeda, kuid teie otsused teevad lõpu peale nende karjäärile ja spordile üldisemalt.“