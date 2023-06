Slacklinerite maailma koorekiht koguneb Rummu karjääri. Osa võid võtta ka sina!

Seekord on seitsmel õnnelikul võimalus kaasa lüüa suurejoonelisest võistlusest läbi online kvalifikatsiooni, milles osalemiseks tuleb saata endast kuni 60-sekundilise video, kus näitad oma tugevaid sportlikke võimeid slackline'i peal. Tulevaste slackline-tšempionite videoid oodatakse ajavahemikus 1. juuni - 2. juuli. Seitse parimat valib välja žürii ning nemad saavad juba Rummu karjääri kohapeale võistlema tulla.

Red Bull Slack Warrior on ainulaadne 1vs1 võistlus, kus klassikaliste trikkide ja osavuse näitamise asemel peavad sportlased läbima unikaalsetest elementidest ja takistustest veekogu peale ehitatud raja.

Rummu karjäär on tuntud oma märkimisväärse helesinise vee ja ajaloolise tausta tõttu ning tänu sellele on see antud võistluseks sobivalt imeline ja ekstreemne asukoht.