Kolmekordne Eesti meister Eero Nõgene käivitab uue võistlussarja

Krosskardid on autospordis üsna uudne võistlusvahend. Siiani on need kiired ja atraktiivsed masinad mõõtu võtnud ainult rallikrossi Eesti meistrivõistluste sarjas, millega liituti 2017. aastal.

„Kui krossirajal võistlemist alustasime, siis esimestel hooaegadel oli 12-15 osavõtjat, edasi ikka juba paarkümmend. Nüüd on krosskarte aga Eestis juba palju, kuid selline iseenda vastu sõitimise võimalus puudub. Sprindis võisteldakse autoralli distsipliinis, kus iga minuti tagant lastakse uus masin rajale,“ räägib Eero Nõgene, kolmekordne krosskartide Eesti meister rallikrossis ja uue võistlussarja eestvedaja koos CKR Estonia tiimiga.

80.ndatel Rootsis leiutatud võimsa mootoriga krosskart on eriti populaarseks saanud Põhjamaades ja Lõuna-Euroopas, kus krossirajal on korraga ikka mitukümmend masinat.

„Mõnes mõttes on krosskart küll kallis auto, aga kiiruse ja jõudluse poolest kõige odavam, mida saab võrrelda kiiruse ja perfomance mõttes päris ralliautoga. Tegelikult võib ta olla isegi mingites oludes kiiruselt võrreldav WRC-autoga. 2018. aasta Rally Estonia Elva linnakatsel oli meil sprint enne ralliautosid, pärast aegu vaadates selgus, et olime esikolmikuga poolteist sekundit kiiremad kui pärast samal katsel WRC-autod,“ meenutab Nõgene.

Krosskartide rallisprindi sarjas võisteldakse kolmes klassis: Crosskart 125cc (10-16-aastased), Crosskart 650 (15-aastased ja vanemad) ning Crosskart Xtreme (15-aastased ja vanemad).

Võistlema on oodatud kõik, kel selline auto olemas või huvi seda rentida ja loomulikult ka kõik need, kes oma võimeid juba krossirajal testivad. Mõlemas sarjas on võistlejatele kehtestatud samad tehnilised nõudmised.

„Ei pea tegema peenhäälestust krossi ja sprindi jaoks eraldi. Sarja kalender on ka koostatud nii, et kellelgi ei jääks sellepärast sprindirajale tulemata, sest sõidab juba Eesti või Põhjamaade rallikrossi,“ ütles võistluse direktor Simo Koskinen.