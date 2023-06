Sardiinia viimasel katsel kraavis lõpetanud Fourmaux: mu kiirus polnud suur ja ma ei teinud sõiduviga

„Tunded on väga kahetised, sest see oli hullumeelne ralli. Kuigi tingimused olid keerulised, siis tegime väga soliidse laupäeva. Pühapäeval otsustasime võtta punktikatset teadlikult ettevaatlikult, sest nägime, kuidas paljud uputasid enda mootorid veetakistusse. Meie edu oli Andreas Mikkelseni ees oli 31 sekundit, mistõttu olime tõesti ettevaatlikud,“ rääkis Fourmaux kodumaa meediale.