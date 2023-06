„Kohati on asi päris karm.“ Aasta tagasi kukkunud Norra suusaäss vaevleb jätkuvalt peavalude käes

62 nädalat tagasi teatas murdmaasuusataja Weng, et kukkus jääl ja sai peapõrutuse. Kuigi 31-aastane norralanna naasis eelmise hooaja alguses radadele, siis päris terve pole ta ikka. „Mul on pidevalt peavalud,“ paljastas Weng kodumaa rahvusringhäälingule. „Vajan päeva jooksul rohkelt puhkepause ja pean omaette olema. Kohati on asi päris karm.“

2017. ja 2018. aasta kevadel MK-sarja üldarvestuse võitnud Wengi tulemused oli eelmisel hooajal tema kohta üsna kahvatud ning ta jõudis individuaalsõitudes poodiumile vaid kahel korral. Sportlase sõnul on probleemid võtnud talt igasuguse jõu ning väljakutset pakub ainuüksi igapäevase asjaajamistega tegelemine.

Ta tõi näitaks Martin Løwstrøm Nyengeti ja Synne Baklidi pulmas käimise. „Sellised asjad on ka muidu väsitavad, aga nüüd olin täiesti lääbakil,“ nentis Weng. „See oli ühtlaselt tuim. See mõjutas mu vaimset seisu. Tegelikult kõige keerulisem on auto juhtimine, sageli pean selle järel pikali heitma. Täna ärkasin ja üllatuslikult pea ei valutanud... ja siis see algas taas.“

Karjääris viis MM-kulda võitnud ja kahel korral Tour de Ski esikohaga lõpetanud norralanna üritab kuidagi taas jalad alla saada. Näiteks pidi Weng osalema Planica MM-il, ent sõitis viimasel hetkel koju.

Koondise treeneri Sjur Ole Svarstadi meelest peaks Weng jõudma seisu, kus ta suudab kannatada varasemaid treeningmahte. „Tal on paremaid ja halvemaid päevi, mistap peame treeninguid ja taastumist vastavalt kohandama. See on tähtis. Samas peab ta ka tööd tegema. Kui ta tahab tippudega sammu pidada, peab ta harjutama tippsportlasele vääriliselt,“ sedastas juhendaja.

Weng on treeneri nägemusega nõus. „Ühest küljest on minu jaoks kõige olulisem täielik taastumine ja normaalne igapäevaelu. Annan endast trennis kõik, aga maksan kodus selle pealt lõivu. Pean saama aru, mis on tähtis, ning mõnikord siiski võtma pause,“ lausus norralanna.