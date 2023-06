Ukraina sõda toetanud Vene ratturile määrati võitluskeeld: ilmselt mu kontot häkiti

Laptevist, kes sõlmis mullu detsembris lepingu Kasahstani meeskonnaga Astana, on Venemaa ametliku riikliku uudisteagentuuri TASS teatel saanud viimane Venemaa jalgrattur, kellele on määratud võitluskeeld UCI võistlustel.

UCI reeglite kohaselt lubatakse Venemaa ja Valgevene sõitjatel naasta võistlustele neutraalse lipu all võistlevate sportlastena, kui nad ei ole sotsiaalmeedias ega intervjuudes üles näidanud toetust Venemaa sissetungile Ukrainasse.

Ratturi isa Grigori Laptevi sõnul sai tema 18-aastane poeg reedel UCI-lt sõnumi, et rattur on sotsiaalmeedias laikinud Ukraina sõda toetavaid postitusi, misjärel mehele määrati koheselt ka võistluskeeld.

„Savelii on juba saatnud UCL-ile kirja, milles selgitas, et tal pole sellega mingit pistmist. Ma ei saa aru, kuidas see juhtuda sai, ilmselt häkiti tema kontole sisse,“ kommenteeris ratturi isa olukorda.