Tenniselootus Lajal astub Võsandile ja Zopile kandadele. Üks samm tehtud, järgmine tegemisel

Kui Kaia Kanepile ja Anett Kontaveitile mantlipärijat siinmail ei paista, siis meeste tennise seis paistab helgem. Mark Lajalist sai kolmas eestlane, kes on võitnud ATP Challengeri sarja turniiri – USA-s Little Rockis alistas ta finaalis kasahh Beibit Žukajevi 6 : 4, 7 : 5. Lajal tõuseb tuleval esmaspäeval maailma edetabelis 230. koha kanti, kuid eelkäijateni on 20-aastasel tennisistil veel tublisti minna: Andres Võsand hõivas parimail päevil edetabeli 81., Jürgen Zopp 71. pügala. Ent Lajal on sinnapoole teel.