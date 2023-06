Jari-Matti Latvala: koos Rovanperäga on meil täispakett

Soomlase Jari-Matti Sõnul teeb Toyoto kõik endast oleneva, et Rovanperäga lepingut pikendada ja talle pole üllatus, et Rovanperä vastu tunnevad huvi ka teised tiimid. „Kui tuleme vastu suvele, siis pole see midagi uut, et räägitakse uute lepingute sõlmimisest,“ rääkis Latvala.

Küsimusele, kui pühendunud on Latvala 22-aastase mehe Toyotas hoidmisele vastas soomlane: „Absoluutselt. Tead, ma tunnen, et Kallega koos Toyotas olles on meil täispakett. See on tema kodumeeskond.“