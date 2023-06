FIFA plaanib piirata agentide töötasu. Ka Eesti jalgpallurid võivad jääda keerulisse seisu

Jalgpalliringkondades on aastaid löönud laineid superagendid, kes pistavad suurte tehingute pealt taskusse miljoneid eurosid. On pistetud ka kümneid miljoneid eurosid. Nüüd on sellistele asjadele hakatud vaatamata aina halvema pilguga. Eriti on pinnuks silmas meie seast lahkunud Mino Raiola vormistatud tehing, millega ta viis Paul Pogba 2016. aastal toona maailmarekordilise 105 miljoni euro eest Torino Juventusest Manchester Unitedisse. Nimetatud summast koguni 27 miljonit sai Raiola. Seejuures sai ta raha Pogbalt, Juventuselt ja ka Unitedilt.