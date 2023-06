EuroCupi nõuded käivad Kalev/Cramol üle jõu, kuid õhkõrn lootus on pääseda otse meistrite liiga alagruppi

EuroCupi minek on aga Tallinna meeskonnale praegu liiga suur suutäis ja kõigiti ebareaalne. „Seal on miinimumeelarve 2,5 miljonit eurot, seda me paari nädalaga kokku ei saa. Lisaks oleks leping kolmeks aastaks ning garantiid peaksid olema terveks perioodiks. Samuti pidi näitama, et kui palju tuleks mängudele publikut, ja palju muud. Tõsi, Lietkabelisel on eelarve väiksem, aga neil on eriluba. Ühesõnaga, praegu me sinna ei kandideerinud,“ lisas ta.