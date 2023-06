Hitleri sugulane? Natsijuurtega brasiillast süüdistatakse perevägivallas

23-aastane brasiillane tegi tänavuse aasta French Openil elu parima turniiri, kui läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenuna purjetas ta välja kolmanda ringini, kus tunnistas jaapanlase Yoshihito Nishioka paremust. Ootamatu edu taustal on maailma ajakirjandus välja nuhkinud skandaali ja kohtuprotsessi, mida Seyboth Wild on ise soovinud välismaa meedia eest saladuses hoida.