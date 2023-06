Klavani Liverpooli siirdumise tagamaad: Dortmundi huvi, suuline kokkulepe ja südametegevuse võimendamiseks tehtud adrenaliinisüst

Tagantjärele meenutades tunnistas Klavan Eesti Päevalehele, et tegelikult tahtis Jürgen Klopp tuua teda juba Dortmundi Borussiasse ja ilmselt just see viis hiljem tehinguni Liverpooliga. Saksamaalt lahkumine ei olnud lõpuks nii sujuv, nagu oleks võinud arvata, ja Klavan pidi Augsburgi kontoris mitmel korral neile varasemat suulist kokkulepet meenutama. Klavani klubivahetuste puhul oli üks omapärasemaid teemasid tema tugevasti treenitud südame olukord. Nimelt vajab ta meditsiinilise hindamise edukaks läbimiseks adrenaliinisüsti.