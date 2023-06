Miks jõudsid Eesti jalgpallurid omal ajal Norrasse? Pohlak: hinnad olid seal ebaloogiliselt kõrged ja teised polnud Norrat veel avastanud

Eesti jalgpallurid on rahvusvahelisel turul liikunud nüüdseks üle 30 aasta. Eesti jalgpalli liidu president Aivar Pohlak on selle aja jooksul näinud lähedalt siinsete vutimeeste välismaale liikumist.

Nüüdseks on nii mõndagi muutunud. Ent eesmärk on ikka üks: leida töökoht rikkamas ja parema tasemega liigas. Pohlak selgitas Eesti Päevalehele, mis on olnud muutuste taga, miks oli omal ajal eestlaste jaoks kõige populaarsem sihtkoht Norra, kuidas tekitatakse välisklubis eestlaste vastu huvi jpm.