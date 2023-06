Pisaratega võidelnud Kristin Tattar võitis hooaja viienda tiitli: tunnen suurt kergendust, et see on läbi

„Tunnen suurt kergendust, et see on läbi. See oli mu elu üks raskemaid ringe. Võitlen praegu, et mitte nutma puhkeda, sest see oli nii raske. Meenutasin endale pidevalt, et pean võitlema ja ma pole allaandja. Asjad ei läinud nii nagu tahtsin, aga väljusin sellest kõigest võitjana ja tunnen end nüüd imeliselt,“ sõnas Tattar pärast võistlust antud intervjuus.