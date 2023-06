Tarmo Lehiste: omal ajal oli lihtsam mängijaid nimekatesse klubidesse saada

1990-ndatel jalgpalliperega uuesti ühinedes hakkasid Eesti vutimehed välisliigade poole kiikama. Kui selline soov oli, siis tõenäoliselt aitas seda realiseerida agent Tarmo Lehiste. Toona oli üsna tavapärane, et Eesti mängijad käisid maailmakuulsates klubides testimas. Kuidas selleni jõuti ja miks on praeguseks asjad muutunud? Tuleb meeles pidada, et siinsetele vutimeestele aitasid uksi avada grusiinid ja leedulased, kelle abiga eestlased end jalgpallimaailma sisse sõid.