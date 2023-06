Hannes Soomer võitles end teisel etapil mõlemas võistlussõidus taas poodiumile

Tulemus on seda hinnatavam, et teist võistlussõitu alustas esikolmik kolmandast reast, sest põnevuse säilitamiseks vahetavad esiüheksa kolm kiireimat aeglasematega stardikohad.

Kahe etapi kokkuvõttes on Hannes Soomer nüüd punktitabelis teisel kohal (68 punkti) ja temast eespool on vaid sakslane Florian Alt (100 punkti), kellel on ette näidata kolm esi- ja üks teine koht. Punktitabeli liidrid kasutavad sarnast mootorratast – Honda CBR 1000 RR-R – mis on omamoodi üllatus, sest antud võistlusklassis pole Hondal jupp aega nii hästi läinud kui praegu. Kolmandana on aga punktitabelis Bastien Mackels (Yamaha YZF-R1M, Belgia), kes kaotab eestlasele kaheksa punktiga.