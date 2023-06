Djokovic pääses veerandfinaali ja on kolme võidu kaugusel tõusmaks taas esireketiks

„Tundis väljakul palju energiat, nii publikult kui ka minult,“ rääkis Djokovic pärast matši. „Mulle meeldis see väga, see oli minu senine parim esitus turniiril. See tuli täpselt õigel ajal, kuna algab turniiri teine nädal ja veerandfinaal. Matšid lähevad karmimaks, aga mulle meeldib see, kuidas ma mängin ja kuidas ma end väljakul tunnen, nii et ootan põnevusega uut väljakutset.“