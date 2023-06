VIDEO | Disklahv French Openil: pallitüdruk nuttis 15 minutit

Kui pukikohtunik teatas, et Aasia duo on diskvalifitseeritud, puhkes Kato nutma. Teda lohutas paarismängupartner Aldila Sutjiadi.

„Seda oli raske pealt vaadata. Tüdruk nuttis 15 minutit. Ma arvan, et hoiatus anti algselt seetõttu, et kohtunik ei näinud, et ta nutab. Tal oli valus,“ rääkis tšehh.

„Rääkisime kohtunikuga, et ta peaks rohkem olukorda uurima, sest tüdruk nuttis. Pall lendas otse tema poole, see ei olnud nõrgalt löödud. Ütlesime Katole ja Sutjiadile, et see oli väga kahetsusväärne tegu.“