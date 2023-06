BLOGI | Mark Lajal võitis USA-s elu esimese Challengeri tiitli!

Mark Lajalist sai tänasega kolmas Eesti meestennisist, kes ATP Challeneger kategooria turniiri võitnud on. Jürgen Zopp võitis karjääri jooksul sellel tasemel kolm üksikmänbtiitlit.

Lajal ja Zhukayev on omavahel kohtunud korra, kui eelmisel sügisel Prantsusmaal Brestis toimunud Challengeri kvalifikatsioonis jäi peale kasahh 6 : 4, 7 : 6.

Juba praeguseks on selge, et elu parimat turniiri tegev eestlane tõuseb uuel nädalal avaldatavas ATP edetabelis karjääri kõrgeimale kohale. Finaali pääsuga on Lajal tõusnud live edetabelis 253. kohale, turniiri võiduga kerkiks eestlane 230. koha piirile.