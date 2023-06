VIDEO | Brasiilia jalgpall on mõõnas: U-20 MM-i veerandfinaalis kaotati Israelile

„Teadsime juba enne mängu, et keegi ei usu meie võimalustesse, aga me uskusime endasse. Brasiilia on fantastiline meeskond, üks selle turniiri parimaid. Aga me läksime mängima südamega, mängima kirega,“ rääkis kohtumise järel Israeli koondise peatreener Ofir Haim.