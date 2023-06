Vastuoluline Euroliiga juht on klubide usalduse kaotanud

Hispaania korvpalliajakirjanik Marc Mundet kirjutas Twitteris, et suurem osa klubisid pole Glickmaniga rahul. Pessimism hakkas hooaja jooksul järk-järgult kasvama ja Mundet märkis, et nüüdseks on usaldus kadunud. Lisaks polevat Glickmani suhted Euroliiga presidendi Dejan Bodirogaga kuigi head.

NBA-kogemusega Glickman on oma peamise eesmärgina välja toonud Euroliiga haarde kasvatamise. Tema sihiks on sarja laiendamine Londonisse ja Pariisi ning palju on räägitud ka võistkonna loomisest Dubaisse. Lisaks on Glickman avatud konverentsisüsteemi loomisele.