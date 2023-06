Eesti võrkpallikoondis pidi kuldliigas tunnistama Tšehhi paremust

Eesti alustas mängu hästi ja võitis avageimi ladusa esituse toel 25 : 23, ent seejärel hakkasid igas elemendis vead sagenema ja kaks järgmist vaatust võitsid tšehhid 25 : 16 ja 25 : 16. Neljas geim oli küll tasavägine, et otsustavatel hetkedel pööras sellegi enda kasuks kodumeeskond, võites 25 : 23.

C-alagrupis on kõik kolm mängu võitnud Tšehhil 8 punkti, teine on kahe võiduga Soome ja kolmas ühe võiduga Eesti. Slovakkial on võiduarve avamata.