Eesti naiste võrkpallikoondis jätkab hõbeliigas täiseduga.

Esimeses geimis said vastased vaid 10 punkti, teises ja kolmandas vastavalt 14 ja 20 punkti. Veidi põnevust pakkus vaid kolmas vaatus, kus kodunaiskond 6 : 4 juhtima pääses. Tasavägist mängu jagus kuni 12 : 12 seisuni, mil Eesti sai järjest kaks punkti ja seejärel tegi Kadi Kullerkannu blokk vahe kolmepunktiliseks. Rohkem vastane ohtlikuks ei saanud ja geim võideti 25 : 20.

Peatreener Alessandro Orefice andis mitmele põhimängijale rohkem või vähem puhkust. Eesti resultatiivseimaks kerkis Kadi Kullerkann 19 punktiga (+15), suurepärase esituse teinud temporündaja Kätriin Põld panustas 13 punkti (+11) ja 4 ässa löönud Nette Peit 12 (+10). Kõik kolm resultatiivsemat said kirja täismängu. 5 punkti (+3) jäi täna oma 100. kohtumise Eesti koondises pidanud nurgaründaja Kristiine Miileni arvele, sama palju skooris Eliise Hollas (+5). Põhja-Makedoonia edukaimad olid 5 punktiga (-8) Dobrina Hadij Toseva ja Tamara Stojanova.

Tabelis on Eestil täisedu ehk kolm võitu ja 9 punkti. Teine on kahe võiduga Austria ja kolmas ühe võiduga Läti, Põhja-Makedoonial on võiduarve avamata.