Liidrikohalt katkestanud Ogier: tean, et see kõlab idiootselt, aga mu jalg libises pedaalilt

„Napilt enne starti avastasime, et meil on üks rehv tühi. Pidime selle kiirelt ära vahetama. Suutsime seda vähem kui minutiga ja jõudsime enam-vähem õigel ajal starti. Kuid see kõik juhtus mudas. Hüppasin autosse, alustasin kiiruskatset ja ma tean, et see kõlab idiootselt... ma pidurdasin ja jalg libises pedaalilt,“ kirjeldas Ogier juhtunut DirtFishile.