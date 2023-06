DELFI VIDEO SARDIINIAST | Ott Tänak katkestamisest: veetakistus polnud väga sügav, vesi ei käinud isegi üle kapoti

„Lõpuks oli põhjus elektrooniline. Mis täpsemalt, seda veel ei tea, aga vool kadus ära,“ tõdes Tänak. „Vesi ikka tuleb masinasse ja see konkreetne veetakistus polnud väga sügav, seal ei käinud vesi isegi üle kapoti. Tundub, et seal on muu probleem, sest vesi sattus kuhugi, kuhu poleks tohtinud [sattuda]. Kuid ekstreemne veetakistus see polnud.“