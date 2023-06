M-Spordi pealik Millener: halb nädalavahetus, kuid võitlus MM-tiitli eest pole läbi

Reedesel seitsmendal kiiruskatsel sõitis Pierre-Louis Loubet katki läinud roolivarda tõttu teelt välja ja katkestas. M-Spordi pealik Richard Millener tõdes, et prantslase Ford Puma oli nii katki, et seda polnud võimalik laupäevaks sõiduvalmiks putitada.

„Purustusi oli oodatust rohkem. Tahtsime auto tänaseks korda saada, kuid pidime tegema raske otsuse. Arvestades kui hästi tal läks, siis see oli valus otsus,“ osutas M-Spordi pealik tõigale, et prantslane näitas reede hommikul esikolmiku aegu.

Väikese lohutust pakub meeskonnale see, et Rally2 arvestust juhib Ford Fiestat rooliv Adrien Fourmaux. „Ta on kiire ja suudab keerulistes oludes keskenduda. Vähe Seb Ogier stiilis esitus, sest ta suutis ühel katsel konkurentidelt napsata 20 sekundit. Kõik teavad, et tal oli eelmine aasta keeruline, ta kaotas enesekindluse, aga nüüd Adrien ronib vaikselt tagasi üles,“ kiitis Millener.