Kolmanda Hyundai piloodi Dani Sordo võistlus nurjus reedel, kui ta sõitis kraavi ja tema Hyundai i20 vajus katusele. Hispaanlane jätkas küll etappi, ent ta kaotab liidrile ligi kuus minutit. „Ausalt öeldes täna esimesed kaks kiiruskatset olid minu jaoks keerulised – kitsad ja metsade vahel. Kuid pikematel kiiruskatsetel oli mul rohkem pidamist ning sain neid nautida. Kuna oli üsna libe, siis pidin vältima apsakaid,“ rääkis 40-aastane piloot WRC All Livele antud interjvuus. „Kuigi siin [hooldusalas] on ilm väga ilus, siis pärastlõunal peaks tulema vihma. Aga seda on väga keeruline ennustada. Kahjuks meil pole väga palju pehme seguga rehve alles.“