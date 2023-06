Üks favoriit jättis French Openi pooleli

„Ma ei tundnud end hästi juba eile ja üleeile, nii et ma ei ole kaks ööd maganud ja mul oli palavik,“ teatas mullune Wimbledoni tšempion.

Kasahstani esindav venelanna tegi täna kaasa ka mängueelse soojenduse, kuid leidis siis, et pole matšiks ikkagi valmis.

„Täna ma tõesti proovisin soojendust, kuid tudsin, et õige otsus on loobuda, sest sellistes tingimustes on väga raske mängida,“ sõnas maailma neljas reket.