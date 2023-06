Rahvusvahelise hokiliidu arvates võitis Venemaa koondis MM-il pronksmedali

Iltalehti kirjutab, et IIHF andis venelastele ja valgevenelastele punkte juurde, sest soovib tagada, et mõlemad koondised pääseksid rahvusvahelisse sporti naastes MM-ile ega peaks madalamatest divisjonidest alustama.

IIHF otsustas juba tänavu märtsis, et Venemaa ja Valgevene rahvuskoondis ning klubid jäävad nende egiidi all toimuvatelt võistlustelt eemale ka 2023/24. aasta hooajal.

„Me hindasime, et neid on veel liiga vara tagasi lubada. Liiga palju riske, just ohutuse poolest. Mängijate ohutus, sealhulgas Venemaa ja Valgevene mängijad, meie töötajate ohutus, organisatsiooni ohutus ja ka fännide ohutus. Nii me seda olukorda nägime ja sel põhjusel sellise seisukoha võtsime,“ ütles alaliidu president Luc Tardif.