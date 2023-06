DELFI VIDEO | Raul Rebane: kui neiu torkab mõõgaga ja tuleb kuldmedal, muudab ta sekundi jooksul oma rahva sisemist seisundit

Konverentsi ülekanne oli nähtav ka Delfi Spordis. Pakume nüüd Rebase ülekannet uuesti vaatamiseks. Loe ettekande esimest sissejuhatavat osa ja vaata videot!

„2008. aasta Pekingi olümpia järel olime oma tiimiga arutamas, mis on olümpiamängude tõeline kasutegur. Olime sel hetkel Euroopa ringhäälingute liidus olümpiamänge valgustav tiim. Meid oli seal 20 rahvast. Ma ei mäleta, kes, aga ta ütles sellise lause: „Olümpiamängude tegelik tulemus ei ole mitte spordibaasid ja tulemused, vaid et kari oleks vormis,“ alustas Rebane.

Lause „Et kari oleks vormis“ mõtteni jõudis Rebane väikse ringiga...

„Kuidas liigub info kaasajal kõige paremini? See info, mis mõjutab käitumist ja läheb hinge. Minu seisukoht on, et info ülekülluse ajal liigub käitumist mõjutav info läbi ürituste, rituaalide, tseremooniate ja otsese suhtlemise, mitte läbi interneti, portaalide, teleka või raadio. Juhan Peegel ütles: „Kõik, mis läbi inimese käib, on kallutatud.“ Ehk suvaline esimene inimlik reaktsioon on alati emotsionaalne. See, kes tunnetab kõige paremini, kuidas emotsioonid inimestele mõjuvad, on võitja.“

„Üritus. Inimene on vaatab näiteks rituaali. Võtame näiteks riigi koos oma rituaalidega: peod, üritused, riietused, lipud, pasunad ja trummid. See kõik on tegelikult ülimalt tähenduslik. Me reguleerime tihti oma aega ja käitumist nende kaudu, sest nende kaudu liigub väärtusinfo, mis ongi kõige olulisem asi.“

„Spordil on siin omalaadsed eelised. Kui me küsime „Mis on sportlase toode?“, siis reeglina vastatakse, et see on tulemus. Mina väidan, et tulemus ei ole spordi peamine toode.“

Spordi tegelik toode on tulemuse suhe oma rahvaga ehk sihtgrupi emotsioonid. Raul Rebane

„Kujutame ette, et inimene teeb maailmarekordi kuskil metsas, mida keegi ei näe. Kas see on toode? Ei ole. See on lihtsalt tulemus metsas.“