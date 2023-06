Rovanperä mänedžer rääkis rallimeeste palkadest ja nimetas sarja enimteenivad sõitjad

Jouhki rääkis Ilta-Sanomatele, et kui 2000. aastate alguses oli MM-sarja tehasemeeskondades tavapärane, et sõitjale maksti põhipalka ja lisaks boonust individuaalse või võistkondliku MM-tiitli eest, siis tänapäeval makstakse tiimides lisaks põhipalgale ja MM-tiitli preemiale olulisi boonuseid ka poodiumikohtade eest.

„Äsja tehasetiimi saabunud autojuhi põhipalk võib olla üsna mõõdukas, kuid siis rõhutatakse preemiate olulisust. Kuid see eeldab muidugi auhinnalisi kohti ja muud sorti edu, mille eest boonust makstakse,“ jätkas Jouhki.

Mänedžeri kinnitusel on üks asi täiesti selge - preemiate osatähtsus on aasta-aastalt kasvanud.

Kogenud mänedžeri kinnitusel on oluliselt kasvanud ka reklaamilepingutest saadav tulu. „Kalle [Rovanperä] isiklik sponsortulu on praegu selgelt suurem, kui minu sõitjatel – sealhulgas Tommi Mäkinenil ja Juha Kankkunenil – kunagi oli. Ja siin on arvesse võetud ka inflatsiooni.“

Jouhki sõnul on igal juhul selge, et tänased sõitjad ei saa Loebi tippaegade palka. „Raske on täpselt öelda, kui palju Neuville teenib, kuid see võib olla umbes pool sellest, mida Loeb varem teenis,“ spekuleeris Jouhki.